Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 17-25 Aralık darbe girişimi uluslararası destekli karanlık bir operasyondur

Kalın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan hain bir örgüt olduğunu bildirdi.

FETÖ'nün bu girişimle hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça kumpas kurmak istediğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin bir denemesi olan 17-25 Aralık darbe girişimi, FETÖ'nün bürokrasideki kirli elleriyle Türk milletinin iradesini ve egemenliğini teslim almayı hedefleyen uluslararası destekli karanlık bir operasyondur. Milletimizin seçtiği hükümeti ayak oyunlarıyla devirmeyi hedefleyen, ülkemizi istikrarsızlaştırmayı planlayan ve gayrimeşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen bu eli kanlı terör örgütünün hain planlarına, Cumhurbaşkanımız ve milletimiz 'dur' demiştir."

"TÜM ÜLKELERİN FETÖ'YE KARŞI GEREKLİ TAVRI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17-25 Aralık'tan itibaren farklı kisveler altında ihanet ve sapkınlığını gizleyerek yıllarca insanların kalplerini ve zihinlerini işgal eden FETÖ'nün, gerçek yüzünü meydanlarda anlatarak bu karanlık terör örgütüne karşı kapsamlı bir mücadele başlattığını anımsatan İbrahim Kalın, şunları ifade etti:

"Bu mücadelenin ne kadar önemli olduğu başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere yıllar içinde yaşanan tecrübelerle daha iyi anlaşılmıştır. Başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere tüm kurumlarımıza sızan FETÖ, ulusal güvenliğimizin en temel meselelerinde dahi devletimizin önlem almasını yavaşlatacak veya zorlaştıracak kadar büyük bir tehdit ve tehlikeyi temsil etmiştir. Nitekim FETÖ'den arındırıldıktan sonra iç ve dış tehditlere karşı güvenlik güçlerimizin mukavemet kapasitesi ve kararlılığı artmıştır. FETÖ'nün demokrasimize ve ulusal güvenliğimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı ülkelerin, bu terör örgütü mensuplarını ülkelerinde barındırması hem demokratik değerler hem de ikili ilişkiler açısından büyük bir çelişkidir.

Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm ülkelerin FETÖ'ye karşı gerekli tavrı göstermesini bekliyor, bir kez daha bu terör örgütünün faaliyetlerine son vermeye ve mensuplarını ülkemize iade etmeye çağırıyoruz. Milletimizin iradesi ve güvenliğini tehdit eden her türlü teşebbüse karşı milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Milletimizin egemenliğine olan düşkünlüğü ve dayanışma ruhu, hiçbir terör örgütünün kirli planlarına geçit vermeyecektir."