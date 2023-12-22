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Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Koray Sütçü'ye veda... Gözyaşları sel oldu

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#Koray Sütçü#Cenaze#Bursa
Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Koray Sütçüye veda... Gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 15:46

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Koray Sütçü (31), Bursa'da toprağa verildi.

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Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sütçü için, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı tabutla mahalle meydanına getirilen Sütçü'nün yakınlarından helallik alındı. Baba Mehmet ile anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Koray Sütçüye veda... Gözyaşları sel oldu

Cenaze törenine, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Polis memuru Koray Sütçü, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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#Koray Sütçü#Cenaze#Bursa

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