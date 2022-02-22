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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Afrika'daki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz

#İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Afrika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Afrikadaki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Senegal’in Bes Bi-Le Jour Gazetesinde kaleme aldığı makalesinde, “Hem ikili hem de bölgesel anlamda, Afrika'daki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Senegal’in Bes Bi-Le Jour Gazetesinde “Türkiye-Afrika Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz” başlıklı bir makale kaleme aldı. Afrika’nın son 20 yılda Türk kamuoyunda en çok gündeme gelen bölgelerden biri olduğuna işaret eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıta ülkeleriyle ilişkilere her zaman özel bir önem atfettiğini, bu perspektifle Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle bugüne kadar birçok ekonomik ve siyasi anlaşma imzaladığını belirtti. Türk kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından da kıtada çok sayıda proje hayata geçirildiğini anımsatan Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi de Afrika ile ilişkiler söz konusu olduğunda ön saflarda yer almış ve hatta Afrika’ya yaptığı ilham verici seyahatler hakkında bir kitap yayınlamıştır. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York’ta açılan Türk Evi’nde ev sahipliği yapılan ilk etkinliklerden biri Afrika Günü olmuştur. Kısa bir süre sonra ise 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Afrika'daki Türk büyükelçilik ve kurumların sayısı sürekli artmakta, Türk halkının Afrika'ya yönelik derin ilgisi devam etmektedir. Söz konusu bütün bu faaliyetler, ortak bir kaderi paylaştığımıza inandığımız kıtanın geleceğine güçlü taahhüdümüz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir” dedi.

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“KITADAKİ POTANSİYELİN VE DİNAMİZMİN FARKINDAYIZ”

Türk hükümetinin, iş adamlarının ve kamuoyunun kıtadaki potansiyel ve dinamizmin farkında olduğunu vurgulayan Altun, Afrika’nın küresel meselelerde giderek daha da önemli hale gelen rolünün, tüm dünyada sadece son zamanlarda ele alınmaya başlandığını ifade etti. Altun, “Ancak biz Afrika’nın yükselen gücünü yıllardır takdir etmekteyiz ve kıta genelinde istikrarlı bir şekilde yatırımlar yapmaktayız. Hızla değişen dünyada Afrika’nın stratejik önemi, büyük oyuncular arasındaki güç dengesini bozacak düzeyde artmıştır. Afrika hızla, değişmekte olan uluslararası sistemin jeopolitik ve jeoekonomik sıfır noktası haline gelmektedir” görüşüne yer verdi.
Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye’nin diğer bölge ve ülkelerle verimli ve kalıcı ortaklıklar kurmayı öncelediğini anlatan Altun, yükselen güçlerle kurulan ilişkilerin, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmanın anahtarı olacağını kaydetti. Altun, jeopolitik rekabetler, bölgesel çatışmalar ve ticaret savaşlarının büyük güçlerin gündemini işgal ettiği bir dönemde, yükselen ekonomik ve politik güçlerin, dünya genelindeki zorluklara çözüm olabilecek sağlıklı iş birlikleri geliştirebileceğine dikkati çekti. Covid-19 salgını ve iklim krizi de dahil olmak üzere yakın tarihli küresel krizlerin, ülkeler arasında yakın iş birliği kurmanın kritik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğine işaret eden Altun, küresel acil durumların yanı sıra Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasının tarihsel ilişkilere de dayandığını belirtti.

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“AFRİKA'DA KAZAN-KAZAN TEMELİNE DAYANAN ORTAKLIKLAR KURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türk halkının bu ilişkileri canlandırmak ve kıta ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurmak istediğinin altını çizen Altun, söz konusu ilişkileri çok boyutlu olarak inşa etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Hem ikili hem de bölgesel anlamda, Afrika'daki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye bölgesinde istikrar sağlayıcı bir güç olarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya her zaman hazırdır. Afrika'daki ortaklarımızla diyaloğumuzu güçlendirirken, bölgedeki anlaşmazlıklarla ilgili ara buluculuk çalışmalarını da destekleme arzusundayız. Cumhurbaşkanımızın çeşitli vesilelerle belirttiği üzere, Türkiye, Afrika'da kazan-kazan temeline dayanan ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir. Ekonomik ilişkilerimizde de durum bu şekildedir. Kıtayla olan toplam ticaret hacmimiz 25 milyar doları, Türk şirketlerinin taahhüt ettiği toplam proje hacmi de 75 milyar doları aşmıştır. Bölge ülkelerine sık sık yaptığımız ziyaretlerde, ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmaları gerçekleştirerek ticaret hacmini artırmaya çalıştık. Afrika Birliği ve bölge ülkeleriyle birlikte, ülkelerimizde istikrarlı ve tutarlı bir ekonomik kalkınma sağlama arzusundayız. Son ortaklık zirvesinde hem Türkiye hem de Afrika Birliği üyeleri, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma konusundaki kararlılıklarının altını çizmiştir” ifadelerini kullandı.

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İKİLİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDE YAKINLAŞMA

Afrika'daki ortaklar ve kardeş ülke halklarıyla ilişkileri güçlendirmenin öneminin bilincinde olduklarını belirten Altun, artan uçuş sayısı, kültürel değişim programları, eğitim anlaşmaları ve kamu diplomasisi ile Türkiye ve dost Afrika halkları arasında anlayış, samimiyet ve etkileşim tesis etme çabasında olduklarını vurguladı. Burs programlarıyla Türkiye'de yüksek kalitede eğitim alan Afrikalı öğrenci sayısının da kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Altun, “Son 20 yılda bu alanda yapılan eşi benzeri olmayan yatırımlarımızın, kültürel bağlarımızın ve karşılıklı anlayışın sarsılmaz temellerini oluşturmaya başladığına inanıyoruz. Önümüzdeki on yıllar boyunca da ortak geleceğimizi inşa etmek için her zaman eğitim ve kültür angajmanını güçlendirme çabasında olacağız” dedi.

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“TÜRKİYE’NİN BÖLGEYE İNSANİ YARDIM VE KALKINMA DESTEKLERİ REKOR KIRDI”

Son 20 yılda Türkiye'nin bölgeye yaptığı insani yardım ve kalkınma desteklerinin de rekor kırdığını belirten Altun, insani yardımlarının büyük bir kısmının Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli kampanyalarla sağlandığını hatırlattı. Covid-19 salgını sırasında, birçok ülke ticaret engelleri ve ihracat yasakları uygularken, Türkiye’nin kişisel koruyucu ekipman, maske ve ilaç içeren büyük tıbbi yardımlar sağladığını aktaran Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Turkovac aşısının herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm ülkelere sağlanacağını duyurmuş ve Afrika ülkelerine 15 milyondan fazla aşı sözü vermiştir. Türkiye olarak, insani ve tıbbi yardımları da kalkınma desteklerini de hiçbir siyasi ve ekonomik şarta bağlı olmaksızın gerçekleştiriyoruz” dedi.

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“AFRİKA İLE ORTAK BİR GELECEĞİ PAYLAŞIYORUZ”

Altun ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal, Gine-Bissau ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne ziyaretleri vesilesiyle son 20 yıldır verdiğimiz mesajı yinelemek istiyoruz. Afrika ile ortak bir geleceği paylaşıyoruz. Afrika ülkelerini, dış aktörlerin sadece kendi çıkarlarına öncelik vererek tasarladıkları küresel politikaların pasif alıcıları olarak değil, küresel sorunların çözümünde iş birlikleri hayati derecede önemli paydaşlar olarak görüyoruz. Afrika ülkelerinin küresel çözümler üretme kabiliyetlerine saygıyla yaklaşıyoruz” görüşüne yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ile Afrika arasındaki dayanışma, iş birliği ve eş güdümün hem halklar, hem de dünya için kalkınma, barış, istikrar ve refah yolundaki en önemli unsur olduğunu sözlerine ekledi.

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#İletişim Başkanı#Fahrettin Altun#Afrika

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