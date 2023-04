'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi restore edilmeye açık'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde yapılan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Fulya Kalfa’nın moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi ve Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında özetle şunları söyledi: “Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat afetler konusunda bizim için bir milat. Çok canımız yandı. Yaralılarımız çok çok fazla. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Biz iktidara gelmeden önce, en önemli başlık olarak eğitim ve sağlığı arka arkaya koyduk. Sağlıkta dünyada en ileri ülkelerle yarışır durumdayız. Şehir Hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha da güçlü, kararlı adımlar atmamız gerekiyor.

RÜŞTÜNÜ İSPAT ETSİN

Bir ana muhalefet partisi yavrucuklarla bir araya geliyor. Pazarlık yapıyor, ‘sen ne kadar istersin 5, sen ne istersin 10.’ Bunların hepsine bir de yer bulacaksın, yer beğendireceksin kolay değil. 14 Mayıs’ta bütün bu tabloyu göreceğiz. Bu nedir, bu bir defa siyasi ahlakın iflasıdır. Bırakın herkes rüştünü ispat etsin. Böyle demokrasi mücadelesi verilemez. Kavgalar, gürültüler her şey çıkıyor ortada. 14 Mayıs’ta herkes öyle ya da böyle nasibini alacaktır. Cumhur İttifakı gereken ahlak dersini verecektir.

EKSİKLERİMİZ OLABİLİR

(Milletvekili listeleri) AK Parti’yi biz kurduğumuz günden bu yana hep yenilikten ve gelişmeden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hücre yenilenmesi adı altında değişimlere gittik. Bu yenilenmeyi Meclise de yansıtmak istedik. En az dedik üç dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan böyle bir dönüşüm, değişim yapalım dedik. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişime gittik. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de niçin bizi yana koydun demiyor. Hepsinin yeni bir görevi var, veya var olan görevi var. Bundan sonraki süreçte bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Onlarla zaten siyasi hareketi, parti çalışmalarını çok önemli bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün bunlara bakarken her seçim bölgesine her adaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerimiz oldu. Burada yaptığımız toplantılarımızda bütün elimine edilerek önümüze gelen tabloyu gözden geçirdik. Karşımızda haritalar. Bunlara rağmen atlama olmuşsa gerekirse yine geri döndük. Eksiklerimiz hatalarımız olmuş olabilir. Ama hassasiyetle buna dikkat ettik. Çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten.

BAŞARI 5 YILDA GÖRÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin uygulamadaki başarısını son 5 yılda güçlenen siyasal ve ekonomik istikrarda gördük. Afetlerle müdahalede, terörle mücadelede daha birçok alanda önemli adımları yeni sistem sayesinde atabildik. Elbette sistem gerektiğinde dönüşüme, değişime restore etmeye açık. Aksayan ya da eksik kalan yerlerini hızla tamamlamak bizim görevimiz. Sistemi daha ileriye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Bu dinamik bir süreç. Dinamik süreci de gelişmelere göre elden geçirmeye, nerede ne gibi eksikliklerimiz oldu, bunları giderme bizim zaten yapıcı üslubumuz. Bunların hepsi belli. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada ne gibi eksiklikler var hepsi önümüzde. Burada tespitler nelerse bunların hepsini her bakanlık ‘şunu da yaparsak daha isabetli olur...’ Bunların hiçbirisi sistemimizle ilgili değil, bunlar demokratik reform önerilerimiz.

DENİZLERDE GÜÇLÜ NOKTA

(TCG Anadolu’nun teslimi) Gezdim gördüm. İHA şu anda üzerinde, helikopterle üzerinde SİHA ve hafif taarruz uçağı iniş kalkış her şeyi yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz. TCG Anadolu rastgele bir şey değil. Çıkmış bir ukala, ‘Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok’ diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan’ı, Hulusi Akar’ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.”

GENEL AF ÜZERİNE BİNA ETMEDİM

- Şu anda ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine bina etmedim ki. Ama bay bay Kemal ‘buralardan ne elde ederim’ bunun gayreti içerisinde. Ülkeyi terör örgütlerine teslim etmeye gayret ediyorlar. Diyarbakır’da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi 51 yavrumuz Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo’nun kendisi aslında Kürt değil. Zaza’dır. Ama ne yapıyor? Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden bir rant devirmeye çalışıyor. Sokağa döktü ve 51 Kürt yavrumuz öldürüldü. Hatta araçla üzerinden geçtiler. Maalesef tüm bu gerçekler ortayken bakıyorsunuz bay bay Kemal de, Meral Hanım da, diğerleri de bunları dışarı çıkartmak için bu tür vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde FETÖ ile ilgili vaatleri de var. Nitekim şu anda listelerinde bu tür isimleri de koyuyorlar.

SİGORTA PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK

- Seçim bitecek, seçimden sonra inşallah yeni planlamayla bunun adımlarını atmış olacağız. Biz gençlerin çağının adeta misafiriyiz. Aile Koruma Kalkanı Programımız aileyi güçlendirmeye yönelik, yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. Programının yeniliklerinden biri ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak. Gençler öncelikli olmak üzere her aileden en az 1 kişiye iş imkânı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Onların geleceğini de teminat altına almamız lazım. Dolayısıyla eğitimden istihdama, evliliğinden çocuk bakıma kadar her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Ev hanımlarına yönelik bu tür yine aynı şekilde planlarımız var. Bunlarda da ev hanımlarının sigortalılığı konusunda da atacağımız adımlar olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz.

48 AY VADELİ EVLİLİK KREDİSİ

- Seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Bu seçimde adaylarımızdan bir veya iki tanesi 18 yaşında. Bir tane bizim iyi yüzücümüz var. 19 yaşında. Galatasaray Üniversitesi’nde başarılı bir yüzücü. Şimdi bunlar, 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Üniversiteli öğrencilerimizin aldığı ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Evlenen çiftlere 48 ay vadeli evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Doğalgaz gelirini buraya aktaracağız. İşini kurmak isteyen gençlerimizin hibe ve teşvikle yanında olacağız. Gençlerimizin kafasında soru işareti bırakmamak için zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasıyla işe alımı esas hale getireceğiz.

ÖNÜMÜZDEKİ 7 YILDA 1 MİLYON TOGG YOLLARDA

- Kamu banklarımız niye var? Elbette Togg ile işbirliği yapmak için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine ben çağrıda bulunuyorum. Nasıl konutta böyle bir imkân hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg’a yönelik böyle bir adım atılabilir. Benim bütün endişem Togg’un araç yetiştirme noktasındaki durumu ne olur. Talep çok fazla. Çünkü önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg inşallah yollarda olacak. Kendileriyle şunu da konuşmak istiyorum, daha konuşmadım; acaba Togg’un zırhlısını da yapabilir misiniz? Makam araçları için olabilir iş adamları için olabilir. Yani bu bir taleptir. Mesela BMW’nin ilk zamanlar böyle bir durumu yoktu ama daha sonra BMW bu zırhlıyı da yaptı. Zırhlıda en ileri olan şu anda Mercedes. Şimdi Togg için de buna benzer bazı adımların atılmaması mümkün değil.

PARASINI VERİR ALIR

(Kemal Bey’e de Togg hediye etmeyi düşünür müsünüz?) Parasını verir, ona göre alır. Bu dışarıdakilerle olan ilişki farklı. Nasılsa parası da var. Ödemeyi de yapar. Biz nasıl ödemeyi yaptıysak, o da yapsın.

MİLLETİM İŞİ ZORA SOKMADAN BİTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci tura kalmayacağını belirtti: “Meydanların dili bize yürüyün diyor yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, diyor. Milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı da Pendik’te, deprem bölgesinde gördüm. İşi zora sokmadan bitirecektir diye inanıyorum.”

- (İttifakın kendi logolarıyla seçime girmesi) Onun takdiri bize ait değil, biz yaparsak bu defa biz Cumhur İttifakı içerisinde yer alan arkadaşlara müdahil olmuş oluruz. Kendi logosuyla girmek, Cumhur İttifakı içerisinde bizim logomuzun altına girmek kendi takdirleri. Kendi logosuyla girecek olan kendi logosuyla, biz tamamıyla AK Parti ile beraber bu işi yaparız diyen de bizim logomuz altında bu seçime girmiş olacak. Millet İttifakı ile benzer bir yanımız yok HÜDA-PAR bizim logomuzla giriyor. Bu ittifakımızı koruyacağız.

Bunlar parlamentoya da giremeyecekler, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor ya... Kazanacaklarına ihtimal veriyor musun? Ne demek, bütün yaptığımız anketlere, deprem sebebiyle güven olmaz ama bizim bütün anketlerimiz ve açılış törenlerimiz meydanların dilini herhalde bu fakir anlar. Bu açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün diyor yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diyor. Burada bir tecrübe var. Ben milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı da Pendik’te, deprem bölgesinde gördüm. İşi zora sokmadan bitirecektir diye inanıyorum.

(Miting yapacak mısınız?) Son ana kadar. Açılış da miting de. Hepsini benim yapmam şart değil. Bizim bir kadromuz var. Bütün arkadaşlarımın hepsi arazide mitingler yapacaklar.

MERKEZ BANKAMIZ MUHTAÇ DEĞİL

IMF’nin temsilcileriyle otellerde konuşan kimdi? CHP’nin yöneticileriydi. Biz 23.5 milyar dolar borçla devraldığımız IMF’yi 2013 yılında sıfırladık ve IMF’yi gönderdik. Merkez Bankası döviz rezervimizi yükselttik. Şu anda yine 3 haneli rakamlara yeniden döndük. İnşallah o rakamları yeniden yakalayacağız. Ama şu anda Merkez Bankamız hamdolsun muhtaç değil. Rahatlıkla o da finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama bunlar israf ekonomisinin olmadığı ama verim ekonomisinin hayatta olduğu bir kabinenin, bir yönetimin icraatıdır. Bizim zaten tezimiz de israf ekonomisi değil, tüketim ekonomisi değil, verim ekonomisi.

BİZE GÜVENSİNLER

Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarımız bize güvensinler, inansınlar. Her birini sağlam konutlara yerleştireceğiz. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. İstanbul’un 39 ilçesinde risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. 220 bin bina, 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altında. 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.

BU İŞİN AFFI MAFFI OLMAZ

Rezerv şehir derken Kanal İstanbul’un sağını solunu kastediyorsunuz. Rezerv şehirler çıktığı anda yoğun bir şekilde oralarda konut inşaatları başlayacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımıza biz rezerv şehirlerden yer vereceğiz. İmar affı vesaire diyorsunuz, yeni dönemde parlamentoyla ilgili burada zaten anayasanın 50. maddesi olsa gerek orada öyle bir katalog suçların içerisinde o da yerini alacak ama biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Çünkü bu işin affı maffı olmaz.