Cumhurbaşkanlığı güvenlik ve temizlik personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı güvenlik ve temizlik personeli alımı için başvuru, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle başvuru şartlarına uyulup uyulmadığının ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı temizlik ve güvenlik personeli alımı başvurusu için sonraki aşama ise İŞKUR girişi yapmak olacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden 22-26 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek. Kura çekilişi ise 3 Temmuz tarihinde yapılacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı 45 personel alımı hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU KOŞULLARI

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

5) Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,

9) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

Ayrıca;

Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Ankara ili için ilan edilen meslek kollarına Ankara’da ikamet edenler, İstanbul ili için ilan edilen meslek kollarına

İstanbul’da ikamet edenler başvuru yapabilecektir.

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecektir.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması aranır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ



Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 - 26/06/2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ



Belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan

adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları görev ile ilgili mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.



Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.



Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde Sınav Kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.



Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.