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Gündem
Büşra ÇOBAN / DHA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı’na tazminat ödeyecek

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Cumhurbaşkanı’na tazminat ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, davacı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı Mehmet Süleyman Türker hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, mahkemeden davanın kabul edilmesini ve tazminatın ödenmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı ise “Müvekkilim siyasi bir kişilik olarak eleştiri yapmıştır. Herhangi bir şekilde hakaret kastı yoktur” diyerek davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, Kaftancıoğlu’ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak, davacıya verilmesi yönünde karar verdi.

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