Cumhurbaşkanı’na tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, davacı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı Mehmet Süleyman Türker hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, mahkemeden davanın kabul edilmesini ve tazminatın ödenmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı ise “Müvekkilim siyasi bir kişilik olarak eleştiri yapmıştır. Herhangi bir şekilde hakaret kastı yoktur” diyerek davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, Kaftancıoğlu’ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak, davacıya verilmesi yönünde karar verdi.

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