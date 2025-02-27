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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Fatih Kacır#Londra
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 23:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile finansal işbirliklerini ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldiğini belirterek, "King ile finansal işbirliklerimizi ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları değerlendirdik. Türkiye, kurduğu güçlü işbirlikleriyle bölgesinde finans ve yatırım için cazip bir merkez olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

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#Cevdet Yılmaz#Fatih Kacır#Londra

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