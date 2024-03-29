Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demokraside de kalkınmada da bizimle yarışamazlar

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurtalan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nca Beykent Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti Kurtalan Belediye Başkan adayı Nevzat Karaatay'a destek istedi. Buradaki programının ardından kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki AK Parti Kadın Lokali'nde düzenlenen ‘Siirt Buluşması’na katılan Yılmaz, AK Parti’nin Türkiye’de birçok tabuyu yıktığını belirterek, “Biz birçok adım attık. Bunlar arasında başörtüsü melesini zikretmemiz lazım. Modernlikten, çağdaşlıktan bahsedenler, insanların üniversite kapılarından girmesine kılık ve kıyafetlerinden dolayı engel oluyorlardı. Asıl gericilik, asıl tutuculuk o. Ama çok şükür, AK Parti döneminde bunlar ortadan kalktı. Şu anda başı örtülü, başı açık bütün kardeşlerimiz eğitime de ulaşıyorlar, kamu hizmetlerinde de rahatlıkla yan yana kardeşlik hukuku içinde, hukuk devleti içinde çalışıyorlar. Bunlar kolay şeyler değildi. Bir dönem sırf bu yüzden ‘411 el kaosa kalktı’ şeklinde manşetler atıldı, parti kapatma davaları açıldı. Ama şimdi artık hatırlamıyoruz. Geldi, geçti. Türkiye, tabuları yıktı. Ne oldu peki? O öcü gibi gösterdikleri, sanki Türkiye’de demokrasi bitecek, her şey elden gidecek diye sunmuşlardı. Tam aksine daha bir birleşti, bütünleşti, daha güçlü hale geldi” dedi.

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‘DEMOKRASİDE DE KALKINMADA DA BİZİMLE YARIŞAMAZLAR’

Demokraside kadınların yanlarında olduğunu belirten Yılmaz, “İnsanların inançlarıyla uğraşmayacaksınız. İnançlarını daha rahat yaşarlarsa hem ailelerine hem topluma daha büyük katkıları olur. O toplumda daha çok huzur olur. İnançları bastırarak, yasaklayarak hiçbir yere varmaz bu toplum. Özgürlükçü adımları anadil konusunda attık, Alevilikte aynı şekilde tartışmalar yapıldı, Roman kardeşlerimiz, gayrimüslimlerin hakları, Bütün bunlar AK parti döneminde oldu. Demokraside de kalkınmada da bizimle yarışamazlar. Bazıları lafını ediyor, oturduğunuzda maşallah demokrasi, barış, özgürlük, her türlü lafı ediyorlar. Ama güzel bir sözümüz var. ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.’ Söyleyenlerin davranışlarına bakmak gerekiyor. Davranışı gerçekten barışa mı hizmet ediyor? Demokratik bir davranış mı, buna bakmak gerekiyor. Demokraside de kadınların katılımcılığında adımlar atmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Diyarbakır Annelerinin yanındayız. Onların acısını, özlemini dindirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Güçlü yarınlara Türkiye yüzyılına kadınlarla yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılı, aynı zamanda kadınların yüzyılı olacaktır inşallah” diye konuştu.