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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis Tatvan'da gerçekleştirilen Eren-11 Operasyonu esnasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bitlis Tatvan’da gerçekleştirilen Eren-11 Operasyonu esnasında yaşanan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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