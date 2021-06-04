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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis Tatvan'da gerçekleştirilen Eren-11 Operasyonu esnasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bitlis Tatvan’da gerçekleştirilen Eren-11 Operasyonu esnasında yaşanan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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