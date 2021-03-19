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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, girişte Kabaktepe ve parti il teşkilatınca karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kabaktepe'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

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