Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 10 büyükelçiye tepki: Milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

Oktay, Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri'nin açılışında konuştu.



Kastamonulularla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Oktay, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.



Oktay, Kastamonu Tanıtım Günleri'nin gelenekselleşmiş, adeta her yıl kutlanan bir dayanışma bayramı haline geldiğini aktararak, "Bu kardeşlik buluşmasına öncülük eden Kastamonulular Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Şen ve tüm dernek gönüllülerini; hepinizi tebrik ediyorum. Sadece tanıtım günleriyle de değil tüm dernek faaliyetleriyle sergilediğiniz dayanışma ruhu, diğer hemşehri derneklerine emsal teşkil etmektedir." diye konuştu.



İstanbul'da yaşayan Kastamonuluların birbirine tutkunluğunu, birliğini yakından bildiklerini dile getiren Oktay, bu dayanışma ruhunu Kastamonulularla beraber hissetmenin güzelliğine değindi.



Oktay, Kastamonu'nun güzelliklerinin hemşehrilerce İstanbul'a taşındığını ifade ederek, şunları söyledi:



"KAS-DER faaliyetleriyle Kastamonu'yu burada en güzel şekilde temsil ediyor, genciyle yaşlısıyla Kastamonu'nun ruhunu İstanbul'da yaşatıyorsunuz. Sahip olduğunuz sivil toplum kültürü de tıpkı burada sergilediğiniz folklorunuz, yöresel yemekleriniz ve türküler gibi köklü ve ata yadigarı? Milli mücadele esnasında Kastamonu'da kurulan İnebolu Gençler Mahfili'nin, Muallimler Cemiyeti'nin, Kastamonu Kadınlar Cemiyeti'nin ve Hilal-i Ahmer Kastamonu Şubesinin yazdığı dayanışma ve kahramanlık destanı mirası bugün sizlerin üzerindedir. İstiklal ve istikbal mücadelemizde Kastamonu’nun ve Kastamonuluların üstlendiği önemli rolü tüm konuşmacılarımız ifade etti. Milli mücadele sırasında İnebolu’dan başlayarak Ankara'ya uzanan yol, sizler gibi birlik beraberlik içinde, omuz omuza duran Kastamonulular sayesinde 'İstikbal yolu'na dönüşmüş, Kastamonuluların bağımsızlık mücadelesine verdiği katkılar tarihimize birer gurur vesikası olarak geçmiştir."



Kastamonu'nun işgal edilmemesine rağmen en fazla şehit veren şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, kentin hem kahraman hem gazi hem de şanlı bir şehir olduğunu dile getirdi.



Oktay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmetle anarak, milli mücadele kahramanlarının yüreklerde her daim müstesna bir yeri olacağını anlattı.



BATI KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİ



Oktay konuşmasının devamında Ağustos ayında Kastamonu ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bölgeyi ziyaret ettiğini de anımsatan Oktay, şunları kaydetti:



"Hem selden etkilenen Kastamonulu kardeşlerimizle birlikte olup acılarını paylaşmak hem de yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı sarf eden kurumlarımızın çalışmalarını yerinde inceleme fırsatımız olmuştu. İlk andan itibaren tüm imkanların seferber edilmesi için bakanlarımız, 5-6 bakanımız haftalarca Ankara'ya dönmeden afet bölgesinde vatandaşlarımızın yanında oldular. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bugüne kadar, şu ana kadar sürecin tamamını çok yakinen takip etmiştir. Gerekenlerin yapılması için her türlü destek ve kaynağı sağladılar. Afet bölgesinde sizlerle birlikte oldular."



Oktay, selden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla bakanlıkların sağladığı maddi destekler hakkında bilgiler verdi.



Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar maruz kalınan hiçbir afette vatandaşları yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Oktay, "Aynı hassasiyeti tüm ilçeleriyle Kastamonu'daki yaraların sarılması için de gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bizler, bakanlıklarımız, mülki idare amirleri, kurumlarımız ve belediyelerle birlikte inşa ve yeniden ihya sürecini yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Bir kez daha sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin, milletimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.



Oktay, bir taraftan maddi kayıpların telafisi için gerekli adımları atarken, diğer taraftan da benzer acıların tekrar yaşanmaması için tedbirleri aldıklarını söyledi.



Dün 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olduklarını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:



"Bütçemiz gerek afetle mücadele gerek iklim değişikliğinin etkileriyle topyekun mücadele ve yeşil dönüşüm adımları düşünülerek hazırlandı. Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırarak 4 milyar 278 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya yükseltiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız da 3 milyar dolarlık çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele fonunu ilan etti. Tüm bütçeyi yatay kesen yeşil kalkınma hamlemiz de inşallah böylece başladı. Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır."



BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ



Oktay, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçmişte yaptıkları gibi kumpasla, baskıyla engel olmaya çalışsalar da, kin ve nefret siyasetiyle kardeşliğimizi, dayanışmamızı hedef alsalar da, tıpkı burada olduğu gibi bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak kalkınma yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bazıları, bağımsız Türk yargısına müdahil olmaya cüret eden diplomatların ağzıyla konuşsa da biz milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyeceğiz.



Bu diplomatların dertleri gerçekten insan hakları ve demokrasi olsaydı İsrail'in hapishanelerinde yıllarca sorgusuz sualsiz tutulan Filistinli gazeteci, yazar ve siyasetçiler için iki kelam ederlerdi. Niçin Esad rejimi binlerce insanı katledip, binlerce kadını hapishanelerde rehin tutarken bu diplomatların aklına hukuk ve insan hakları gelmedi? Biz yine milletimizin çıkarlarını da bölgemizde hakkı hukuku adaleti gözeterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en etkin biçimde kullanarak milletimiz için en iyi olanı yapmaya devam edeceğiz."



Konuşmasının ardından Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Başkanı Remzi Şen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Şerife Bacı biblosu hediye etti.



Oktay, etkinliklerin resmi açılışını kurdele keserek yaparken, daha sonra Kastamonu kültürüne ilişkin fuar alanında kurulan stantları gezdi.



Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Oktay'a, Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu eşlik etti.