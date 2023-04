Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaralarımızı sarıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa yolu üzerinde bulunan Güvercinlik köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Oktay, deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya çalıştıklarını söyleyerek, "O sıkıntılı birinci dönemi geride bıraktık. Şimdi 2’nci aşamaya geçtik. 3 milyon insanımıza barınma hizmeti veriyoruz, çadırlarda konteyner kentlerde. Devlet olarak hamdolsun dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı sarıyoruz. Ve 1 yıl içinde inşallah kalıcı konutları yapalım ve kendi yuvalarına dönsünler arzu ediyoruz. Yaklaşık 320 bin konutumuzu da 1 yıl içerisinde tamamlayıp teslim edeceğiz. Toplamda da yine 650 bin konutu teslim edeceğiz" dedi.



'7’Lİ MASA ‘CUMHURİYETİ YIKACAĞIM’ DİYOR’



Oktay, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "6'lıydılar şimdi 7'li oldular. Dün ne açıklıyor bu; 'Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip anlaştık' diyorlar. Seçim beyannamesini açıklıyor ve açıktan söylüyor bunu artık, ilan ediyor; 'Terör örgütünün başına özgürlük vereceğim, dışarı çıkaracağım' diyor. ‘Ben Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağım’ diyor. Yani Müslüman olan bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağım’ diye bunu açıkça deklare eden bir yapıdan bahsediyoruz. ‘Cumhuriyeti değiştireceğim, yıkacağım’ diyor. ‘Suriye’den, Irak’tan oradaki Türk askerini çekeceğim’ diyor. Bunun gibi devam ediyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ben milletimin ve ülkemin çıkarları doğrultusunda karar veririm, başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda değil’ dediği ne varsa, yani şu uygulamalara baktığınızda ‘ben size olan diyetimi ödeyeceğim’ demektir. 6’lı masa, 7’li masa dediğimiz ve onların temsilcisi olan Kılıçdaroğlu dediğiniz seçimde böyle bir seçim olur. Yani Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nu yan yana koyun" diye konuştu.

Haberin Devamı

Oktay, aile değerlerini her daim savunacaklarını belirterek "7'li masa ne diyor; 'aile kurumu dediğiniz şeyi değiştireceğiz' diyor. 'LGBT' dediklerini biliyorsunuz. Aile yapısını kökten dinamitleyecek bir yapı. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor; 'benim için aile kurumu her şeyden önemlidir. Bunu korumak için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız' diyor. Biz de bunu diyoruz. Şimdi böyle bir kritik seçimden geçiyoruz. Kıbrıslı Rumlar ne diyor; 'karşı tarafı desteklemek lazım. Eğer karşı tarafı desteklerseniz aslında Kıbrıs için de bir fırsat doğabilir' diye yine batıya sesleniyorlar. Fırsat dediği nedir? 'Türkiye’nin KKTC’nin bağımsız, egemen, eşit bir devlet olarak tanınmasına doğru giden yolu tekrar tıkamamız için bir fırsat doğacak’ diyor. Biz ne yapıyoruz; Cumhurbaşkanımızın her fırsatta görüştüğü her lidere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anlatıyoruz" diye konuştu.