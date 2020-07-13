MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:24,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan tarafından Azerbaycan’a gerçekleştirilen saldırıyı kınadığı açıklamasında, Türkiye ve Azerbaycan’ın ’etle tırnak’ olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra UNESCO tarafından kültürel miras olarak kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak, "Bu şekilde ibadet mekanı olarak açık olup, kültürel miras içinde olan yerler vardır. UNESCO'dakiler bilsinler; burasının evrensel mirasının korunmasında Türkiye her türlü işbirliğine açıktır. Ayasfoya'nın tüm özellikleri korunacaktır" dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle