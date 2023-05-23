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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nikah şahidi oldu

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#Fuat Oktay#Osman Şahin#Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nikah şahidi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankaralı iş insanı Osman Şahin'in oğlu Oğuzhan Kemal Şahin ile Dilara Kireçci'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

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Ankaralı iş insanı Osman Şahin'in oğlu Oğuzhan Kemal Şahin ile Dilara Kireçci, ATO Congresium'da düzenlenen düğünde dünyaevine girdi. Düğüne, Şahin ve Kireçci ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nikah şahidi oldu

Çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıyarken; Fuat Oktay ile protokol üyeleri nikah şahitliği yaptı. Oktay, nikah cüzdanını geline takdim edip düğün hediyesi olarak da altın bilezik taktı. Oktay, "İş insanı dostum Osman Şahin Bey'in biricik evladı Oğuzhan Kemal ve Dilara kızımızın mutlu anlarına birlikte şahitlik ettik. Dualarımız yavrularımız için dualarımızın kabul olması dileğimle evlatlarımıza bu evliliklerinde vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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Nikahın ardından sahne alan Ebru Gündeş'in şarkıları eşliğinde davetliler eğlendi.

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#Fuat Oktay#Osman Şahin#Ankara

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