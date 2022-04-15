Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC yıllarını masada ziyan etmeyecektir

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ile “2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında düzenlenen basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayırdık. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz.

RUMLARA DESTEK GÖZDEN GEÇİRİLSİN

KKTC hükümetinden de beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir. Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir elli yılı daha yoktur. Uluslararası toplum, hiçbir şekilde uzlaşmaya niyeti olmayan, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri’yle birlikte yaşamayı dahi reddeden Kıbrıs Rum tarafına verdiği koşulsuz desteği gözden geçirmeli, KKTC’nin önerisini ciddiyetle değerlendirmelidir. Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Bu nedenle Cenevre’de sunulan, Ada’daki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı çözüm, sahadaki gerçekleri tam olarak yansıtan en gerçekçi öneridir. KKTC makamlarının Maraş’ta attığı adımları ve bundan sonraki planlarını da aynı anlayışla destekliyoruz.”