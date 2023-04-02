Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İki devlet ama tek millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamını yitiren Voleybol takımının aileleri tarafından kurulan Şampiyon Melekler Derneği ile dün bir araya geldi. Yetkililerden bilgi alan ve çocuklara hediyeler veren Oktay, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözlerine deprem felaketi nedeniyle başsağlığı dileyerek başlayan Oktay, "Çok büyük bir deprem felaketini hep birlikte atlattık. Depremde 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Hepimizin ciğerleri yanıyor. Tüm 85 milyon hep birlikte ciğerlerimiz yandı. Hep birlikte üzüldük. Ama aynı şekilde 85 milyon hep birlik olduk dayanışma içerisinde olduk. Ve hamdolsun şu anda 11 ilimiz dahil hemen hemen hepsinde bu sıkıntılı dönemi geride bırakmayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardık. Yani bizim millet olarak böyle bir de güzel özelliğimiz var. Zor zamanlarda bir ve beraber olmayı dayanışma içerisinde olmasını biliyoruz. Hep birlikte bu en sıkıntılı akut dönem diye ifade ettiğimiz bu zor dönemi geride bıraktık. Şimdi tamamen evleri yıkılan, yıkılacak olan olan, ağır-orta hasarlı olan tüm vatandaşlarımızın tamamını geçici barınma merkezlerine aldık. Sosyal yine devletin kamunun elindeki sosyal tesislerde ve yine başlatılan kampanya çerçevesinde kiralık evlerde yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı şu anda oralarda barındırıyoruz. 345 çadır kent ve 630 bin çadırla barınma sağlıyoruz.

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Ayrıca 282 konteyner kent de şu anda inşa halinde ve çoğu tamamlanmak üzere. Bunların 41 bini tamamlandı ve bu sayıyı 120 bin yapacağız. Cumhurbaşkanımızın sizlere ve tüm Türkiye'ye verdiği bir söz vardı. Kalıcı konutları da evleri yıkılan, hasar gören ağır hasar gören orta hasarlı yıkılacak olan tüm binaları yenileyeceğiz diye. Bu çalışmalar da Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapıldı. Bugüne kadar 313 bin civarında bina bu şekilde tespit edildi. Biz de yıl sonuna kadar inşallah 319 bin binayı 75 bini köylerde olmak üzere tamamlayacağız. Bunların temelleri atılmaya başlandı. 67 binden fazlası şu anda başlandı veya başlamaya hazır durumda ve diğerlerinin de hepsini de fiilen başlatıyoruz" dedi.

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"YAKLAŞIK 1 MİLYON İNSANIMIZ GERİ DÖNDÜ"

Deprem bölgesinden yaklaşık 3 milyon 300 bini aşkın kişinin ayrıldığı belirten Oktay, "Şimdi geri dönüşler başladı. Yaklaşık 1 milyon insanımız geri döndü. Zaten bu çalışmalarımız konutlar vesaire daha da ilerledikçe iş yerleriyle de aynı şekilde geri dönüşü teşvik edeceğiz. Herkesin kendi ilinde, ilçesinde, köyünde, mahallesinde yine yeni yapılan depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarda hayatlarına kaldıkları yerden çok daha iyi şekilde devam etmelerini arzu ediyoruz. Tabii ki giden canları geri getirme şansımız yok. Ama buradan ders çıkarıp artık bu şekilde binaların veya depremlerde yıkılacak binalar, iş yerleri bunları yapmama şansımız var. Burada da Cumhurbaşkanımız son derece kararlı. Kabine olarak, hükümet olarak son derece kararlıyız. Burada zaten toplamda 650 bin konut yapılacak. Bunlar çok sağlıklı şekilde yapılacak ama onun ötesinde Türkiye'nin diğer bölgelerinde de aynı çalışmaları, aynı hızla devam ettireceğiz, ettiriyoruz" açıklamasında bulundu.

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"TÜM DESTEKLERİMİZ SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de bahseden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın bizlere ilk günden itibaren net talimatı şu oldu. Bugün de aynı talimatı vardır. Seçim süreci hiçbir şekilde depremzede vatandaşlarımız ve deprem bölgesindeki yaptığımız çalışmalara vereceğimiz hizmetleri oradaki çalışmaları asla ve asla etkilememeli, etkilemeyecek şeklinde. Biz de kurumlarımızla, bütün bakanlarımızla, bakanlıklarımızla işte mülki idare amirlerimizle, tüm sahada çalışan 270 binden fazla insanımızla şu anda bu çalışmaları hiçbir şekilde seçim sürecinden etkilenmeyecek şekilde de burada devam ettiriyoruz. Türkiye'nin diğer illerine giden vatandaşlarımız olduğu gibi siz de buraya Kıbrıs'a. Dolayısıyla ben bu vesileyle Başbakan'a ve tüm ekibine Cumhurbaşkanına ve şahıslarında da tüm Kıbrıs Türk'üne yürekten teşekkür ediyorum. Dostluk bu tür durumlarda zaten ortaya çıkar.

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Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğiyle bu vesileyle bir kez daha tescillenmiş oldu. İki devlet ama tek millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diğer hangi ilde olursa olsun, 81 ilimizdeki depremzede vatandaşlarımıza tanıdığımız haklar her ne ise sizin haklarınızda aynıdır. Yani Kıbrıs'a gelmiş olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Yani oradaki depremzedelere ödediğimiz 10 bin TL veya aynı şekilde yakınları vefat edenlerin yakınlarına, eş ve çocuklarına mirasçı olan yakınlarına ödediğimiz, ödeyeceğimiz 100 bin TL gibi tüm desteklerimiz sizin için de geçerli" sözlerine yer verdi.

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"YARALARIMIZI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DE SARMAYI ARZU EDİYORUZ"

Depremzede vatandaşların da seçimde oy vermesi gerektiğinin altını çizen Oktay, "Seçim sürecinde sizin anayasal haklarınız var. Yani vatandaş olmaktan kaynaklı seçimde oy kullanma hakkınız var. Dolayısıyla bunun da zarar görmemesi için burada rahatça oylarınızı kullanmanız için geçici de olsa ikametlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu ikamet değiştiğinde herhangi bir hak kaybına da uğramayacaksınız. Zaten uğramanız da söz konusu değil. Bu Türkiye'deki vatandaşlarımız için de aynen geçerli. Çünkü bazı bu şekilde ağızdan ağızla yayılan gerçek dışı haberler oluyor. Dolayısıyla bunu da özellikle ifade etmek isterim.

Bu ikamet değişikliği için de yarın akşam 17.00'ye kadar bildiğim kadarıyla süreniz var. Bu hakkı da kullanmış olun. Cumhurbaşkanımızın ben özellikle selamlarını geçmiş olsun dileklerini ve baş sağlığı dileklerini sizlere getirdim. Zaten kendisi sürekli sahada. Evet gidip orada depremzede vatandaşlarımızla, sizlerle, yakınlarınızla görüşüyor ama aynı zamanda da bizim yaptığımız işlerimizi de sahada denetliyor aslında. Dolayısıyla son ana kadar çalışmalarımıza sizleri tekrar kalıcı konutlarınıza yerleştirene kadar taviz vermeyeceğiz. Giden canları geri getirme şansımız yok. Ama yaralarımızı çok hızlı bir şekilde de sarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay konuşmasının ardından depremzede vatandaşların sorularını yanıtladı.