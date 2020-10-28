Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."