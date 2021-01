Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 3'üncü Toplantısı'nda konuştu. 2020 yılında bağımlılıkla mücadelede elde edilen ilerlemeleri tüm kurul üyeleriyle birlikte ele alacaklarını kaydeden Oktay, "Salgınla birlikte artan dijital bağımlılık ile tütün, nargile bağımlılığı gibi olguları gündemimize taşıyacağız. Bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla ilgili yaptıkları araştırmalara ilişkin güncel bilgileri değerlendireceğiz. Bireylerin beden ve ruh sağlığını tahrip eden ve toplum için risk oluşturan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Covid salgını sonrasında ciddi bir bağımlılık dalgasıyla karşılaşmamak için gereken önlemleri tartışacak ve gerekli tedbirleri alacağız" dedi.



'11 YAPTIRIM KARARI UYGULANDI'



Bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda davranışsal bağımlılık ve madde bağımlılığının etkin takibi ve vatandaşların her türlü bağımlılıktan kurtulması yönünde önemli adımlar atıldığını kaydeden Oktay, "Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde davranışsal bağımlılıklara karşı önleyici bir model olan Okul Temelli Toplum Destekli Model (OTETDEM) geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığımız salgın döneminde bağımlılık eğilimlerini yakından takip etmiş, 15-65 yaş arasında kapsayıcı ölçümler gerçekleştirmiştir. Yapılan Kanun değişikliği ile 1 Temmuz 2020’den itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurulmuş şekilde satışı yasaklanmıştır. Satan, bulunduran ve nakledenlere yönelik yasağa uymayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Gençlerimizin eğilim ve alışkanlıklarını inceleyerek bağımlılıkla mücadele tedbirleri konusunda bizlere yol gösterecek 'Üniversite Gençliği Profil Araştırması' Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, televizyon programlarında yer alan bahis ve kumara özendirici içeriklerin önlenmesine yönelik 11 yaptırım kararı uygulamıştır" diye konuştu.



'BAĞIMLILIK HER TÜRLÜ SALGINDAN DAHA TEHLİKELİ'



Tüm vatandaşlara, anne babalara, öğretmenlere seslenen Oktay, "Bağımlılık her türlü salgından daha tehlikelidir. Covid'den kendimizi ve sevdiklerimizi koruduğumuz gibi sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden ve dijital bağımlılıktan da korumalıyız. Devletimiz tüm kurumlarıyla yanınızdadır; bağımlılığa feda edeceğimiz tek bir vatandaşımıza gönlümüz razı gelmez. Topyekün bir bilinç ve Covid ile mücadelede yakaladığımız o mücadele ruhuyla her türlü bağımlılığı yaşamın hücrelerinden söküp atalım. Bağımlılığın azı çoğu, küçüğü büyüğü olmaz. Bugün yeni bir başlangıç yapalım ve bu işe özellikle yaygın olan sigara kullanımına son vermekle başlayalım" ifadesini kullandı.



Oktay, toplantıda tüm il ve ilçelerde bağımlılık risk haritalarının ve puanlamalarının çıkarılarak periyodik olarak takibinin yapılması, 2'nci Bağımlılıkla Mücadele Şurası'nın 2021 yılı içinde gerçekleştirilmesi, 'Okulda Bağımlılıkla Mücadele' programının okullarda yaygınlaştırılması gibi konuları karara bağlayacaklarını bildirdi.