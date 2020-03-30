Cumhurbaşkanı Ulusa Sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile yapacağı kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş için kamera karşısına geçecek. Son durum ve alınan kararlar hakkında detayları Ulusa Sesleniş aracılığıyla açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm televizyon kanallarında aynı saatte yayında olacak. Peki, kabine toplantısı ve Ulusa Sesleniş saat kaçta?
Kabine toplantısına saat 15.00 itibariyle video konferans yöntemiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bakanlar ile yapacağı görüşmelerin ardından Ulusa Sesleniş gerçekleştirecek. Her pazartesi günü yapılması planlanan Ulusa Sesleniş programı, kabine toplantısının sona ermesi ile kamuoyuna duyurulacak.
Saat 15.00'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş gerçekleştirecek. Ulusa Sesleniş'in toplantının sona ermesinin öngörüldüğü 18.00-19.00 arasında yapılması bekleniyor.
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