Cumhurbaşkanı Ulusa Sesleniş saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısına saat 15.00 itibariyle video konferans yöntemiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bakanlar ile yapacağı görüşmelerin ardından Ulusa Sesleniş gerçekleştirecek. Her pazartesi günü yapılması planlanan Ulusa Sesleniş programı, kabine toplantısının sona ermesi ile kamuoyuna duyurulacak.

Saat 15.00'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş gerçekleştirecek. Ulusa Sesleniş'in toplantının sona ermesinin öngörüldüğü 18.00-19.00 arasında yapılması bekleniyor.