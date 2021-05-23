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Gündem
Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulda çeşitli incelemelerde bulundu

Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulda çeşitli incelemelerde bulundu

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