Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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