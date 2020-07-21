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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünün acı günü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünün acı günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapan Muhsin Köse'nin, Denizli'de yaşayan annesi Fatma Köse (83), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Köse, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır koruma müdürlüğünü yapan Denizlili Muhsin Köse'nin annesi Fatma Köse, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Annesi Fatma Köse'nin ölüm haberini alan Köse cenaze için Denizli'ye geldi. Fatma Köse için bugün saat 10.00'da Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Fatma Köse'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Köse, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi

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