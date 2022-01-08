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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgilendiği 'Maylo'nun yürek burkan hikayesi...

#Maylo#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Köpek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvan barınağını ziyareti sırasında yakından ilgilendiği 'Maylo' isimli köpeğin sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın Maylo'yu sahipleneceğini söylediği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı. Erdoğan, o anları sosyal medya hesaplarından, "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost...Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın ilgilendiği Maylonun yürek burkan hikayesi...



"BİR ANDA MAYLO ÇIKTI ORTAYA"

Maylo'nun 7 ay önce sahibi tarafından sokağa terk edildiği ortaya çıktı. İhbar üzerine barınak çalışanları tarafından Beykoz Çavuşpaşa Mahallesi'nde sokaktan alınan Maylo,  o zamandan beri barınakta yaşıyor. Maylo'yla ilgilenen veteriner teknisyeni Alper Çömlek, topa olan ilgisiyle köpeğin kısa sürede barınağın maskotu haline geldiğini belirtti. Çömlek, Maylo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında topuyla birlikte Erdoğan'a gittiğini ifade ederek, "Maylo yaklaşık 7 aydan beri bizde. Bir vatandaş yolda görmüş. Bizi aradı başka köpekler tarafından saldırıya uğruyor diye. Beykoz Çavuşpaşa'dan geldi. Psikolojisi bozuktu ilk geldiğinde. Kısırlaştırma işlemini yaptırdık. Sahiplendirmeyi bekliyorduk fakat sahiplenen olmadı. Biz de topa olan ilgisini görünce onu biraz daha topa alıştırıp burada bakmaya devam ettik. Gelen ziyaretçiler de çok sevdi Maylo'yu. Maylo sokağa terk edilmiş bir köpek. Normalde sokakta olmaması gereken, ev bakılması gereken bir köpek. Burada sıcak bir yuvası var, bizim maskotumuz. Böyle bir arkadaşlığımız var. Maylo'yu biz ne yaparsak yapalım tutamıyoruz. Cumhurbaşkanımız geldiğinde bir hengame oldu. Bir anda Maylo çıktı ortaya. Topuyla birlikte geldi. Cumhurbaşkanımıza yönelince ağzındaki topu alıp Cumhurbaşkanımıza uzattık. Birlikte oynamaya başladılar. Cumhurbaşkanımız da sevdi Maylo'yu. 'Cumhurbaşkanımız Maylo'yu sahiplenebilirim' dedi. Biz de şu an oradan gelecek cevabı bekliyoruz" dedi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın ilgilendiği Maylonun yürek burkan hikayesi...

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EMİNE ERDOĞAN DA 'LEBLEBİ' İSİMLİ KÖPEĞİ SAHİPLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret ettiği hayvan barınağında, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın ilgilendiği Maylonun yürek burkan hikayesi...

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