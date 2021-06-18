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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli füze Atmaca paylaşımı! 'Hedefini tam isabetle vurmayı başardı'
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli füze Atmaca paylaşımı! 'Hedefini tam isabetle vurmayı başardı'
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Gündem
Haber Giriş: 18.06.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli füze Atmaca paylaşımı! 'Hedefini tam isabetle vurmayı başardı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

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