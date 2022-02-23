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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye ziyareti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayrettin Eren#Şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erenin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti ve şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erenin ailesine taziye ziyareti

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erenin ailesine taziye ziyareti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hayrettin Eren#Şehit

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