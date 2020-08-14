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AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hakan Çetinkol'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta şüpheli şahısların takibi sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çetinkol'un ailesine taziye mesajı gönderdi.

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