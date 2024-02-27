Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimize güneş gibi doğan Manisa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sanayinin, tarımın, emeğin şehri, medeniyetler beşiği Manisa, bugün yine bir başka güzel. Manisa'ya geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdimi destek için teşekkür ediyorum.

"31 MART'TA ONU DA 'ÖZGÜR'LEŞTİRECEĞİZ"

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi… 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider.

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Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var, birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var, birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik, Cudi'de mağaralara girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Beslerderesi'nde aynı şekilde girdik. Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olarak gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz.

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır. Geçmişte bunu sağladık, bundan sonra da başaracağız.

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Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.

"KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ"

Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyen karanlık mahfillerin huzurumuza kast edişine beraberce şahit olduk. Ülkenin esenliğini tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milleti umursamayan muhalefet anlayışının ilkesiz, ölçüsüz ve sorumsuz politikaları, yaşadığımız sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ekti. CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış, Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir. Mayıs seçimlerinde kurulan altılı masanın gerisindeki siluetleri unutmadık. Daha önce 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

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"CHP GENEL BAŞKANI'NI KİMSE TAKMIYOR"

Cumhur İttifakı, AK Partisiyle, Milliyetçi Hareket Partisiyle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki, işte Manisa Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Şehirlerimizin geleceği, bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz.3-5 belediye için siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.

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Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Manisa'ya 5 bin 174 adet yeni derslik kazandırdık. 11 bin 250 kişi kapasiteli yurt açtık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk. 122 spor tesisi yaptık. Manisa'ya 33 baraj, 11 gölet, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlayacağız.