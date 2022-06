Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar: Miçotakis'e tepki, Kılıçdaroğlu'na çağrı ve 6'lı masa yorumu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Her şeyden önce gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Hizmete aldığımız tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını diliyorum. Son bir yılda Van'la birlikte 22. gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda bizim gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın, bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Her biriniz, birer üye daha yapsanız, Bu 23 milyon üye olur. 23 milyona çıktığınız zaman 2023'ün habercisidir.



KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM TEPKİ



Bay Kemal diyor ki, 'seçim tarihini açıkla' seçim tarihi belli. Önümüzdeki yılın Haziran'ında. Bay Kemal Kasım'da seçim yok. Sen önce aday mısın değil misin? Önce onu açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Şu anda 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette.





Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var.560 bin kişiyi Fetih Şöleni'nde Atatürk Havalimanı'nda topladık. Gençler için çalışan bir parti olarak, bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim. Tüm milletime seslendim. O gece tüm gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdu. Bay Kemal de tankların korumasıyla Bakırköy'e gitti. Aramızdaki fark bu. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.Siyasi çaylaklara diyorum ki: Siz gidin kumda oynayın. Gençlerin oylarını çantada keklik olarak görenlere diyoruz ki: Tekrar gözden geçerin. Daha düne kadar "18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler" diyenler siz değil miydiniz? Daha düne kadar "Meclis'i çoluk çocukla dolduracaklar" diyen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış laf söylüyorsunuz. Gençlerin eğitimden iş hayatına önündeki engelleri kaldıran biziz. Seçilme yaşını 18'e indiren yine biziz. Kimsenin 3 günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz.Ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını "niye" sorusunu arkadaşlarımızla aramızda tartışıyoruz. Tabii enteresan. Biz de bir laf var, "Elalemin derdi bizi mi gerdi". Şimdi bize ne? Biz işimize bakıyoruz. Bize düşen, biz her an maça çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmak.Bizim şu anda KYK yurtlarında yer sorunumuz yok. Bak harç vardı biz kaldırdık. Burs, kredi 45 liracıktı, biz onu 850 TL'ye çıkardık. Hiçbir dönemde bizim bu getirdiğimiz imkanlar, diğer hükümetler döneminde getirilmedi.Ekonomik istatistik eğrileri iner çıkar vs. Ama şu gerçeği görmemiz lazım. Tüm dünya, başta ABD olmak üzere; ekonomik çıkmazın içinde değil mi? Diğer tarafta Ukrayna-Rusya arasında bir savaş var. Tarım ürünlerinde bunların ciddi bir oranda bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bu sıkıntılarda bizim sıkıntımız yok. Stoklarımızda 5 milyon ton buğdayımız var. Bunlara rağmen daha da artıralım diyoruz. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız Rusya'daki muhataplarıyla görüşmeler yaptılar. Oradaki yolu açma niyetindeyiz. Sadece kendimize değil 3. ülkelere de mal gönderme gibi bir çalışmanın içerisinde olacağız. Görüşmeler devam ediyor. Dün akşam da ilgili bazı kişilerle görüşmeler yaptık. Önümüzdeki hafta içinde Zelenski ve Putin'le görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atabiliriz, konuşacağız. Çıkmış eski büyükelçi müsvettesi terbiyesiz, adalarla ilgili Yunanistan'ın hakkı diyor. Düşünebiliyor musunuz bu adamlar bu ülkede büyükelçilik yaptı. Biz yerli, milli asli duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz. Tüm bu sıkıntıları da söke söke aşacağız.