Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar: Miçotakis'e tepki, Kılıçdaroğlu'na çağrı ve 6'lı masa yorumu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Her şeyden önce gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Hizmete aldığımız tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını diliyorum. Son bir yılda Van'la birlikte 22. gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda bizim gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın, bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Her biriniz, birer üye daha yapsanız, Bu 23 milyon üye olur. 23 milyona çıktığınız zaman 2023'ün habercisidir.



KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM TEPKİ



Bay Kemal diyor ki, 'seçim tarihini açıkla' seçim tarihi belli. Önümüzdeki yılın Haziran'ında. Bay Kemal Kasım'da seçim yok. Sen önce aday mısın değil misin? Önce onu açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Şu anda 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette.



