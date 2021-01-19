Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reformlarla ilgili flaş mesaj

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir. AK Parti Türkiye'nin sadece 18 yılının değil inşallah geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gideceğiz, daha büyük projelere imza atacağız. Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için orduya kadar gözbebeği kurumları kullanarak giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız. Siz her projemizi eleştirenlere bakmayın, hayata geçen her projeden onlar da yararlanıyor. 18 yıldır milletimiz hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir.

Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez.

Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir.