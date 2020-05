Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tütüne Hayır' Günü'nde önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Eğlence mekanları ve nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.

- En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onların sigara fiyatlarını arttıralım, belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense? Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz.

- Çocukluğumdan bu yana sigarayla hiç aram olmadı ve hep mücadele ettim.

- Değişik alanlarda hazırladığımız fiziki mekanları değerlendirmek suretiyle sporu daha teşvik etmemiz ve bununla birlikle yarınlara yürümemiz lazım.

- Biz gençliğimizin, sigara, alkol belasıyla birçok sıkıntıları yaşayarak ölmesini istemiyoruz. Biz onların hayatı en güzel şekilde yaşamasını istiyoruz. Biz onların yanındayız. Onun için bu mücadeleyi siz gençlerimizle sürdürelim istiyoruz. O zaman bu başarıyı yakalayacağız.

- Hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz halinde yapacağımız görüşmeler, gençliğimizin geleceği için çok daha farklı atılımlara yol açacaktır.

- Bizim de böyle bir müze düşüncemiz var. Vatandaşlardan topladığım sigara da var. Onlar böyle küçük bir müze kuruyorum.