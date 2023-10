Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kongre mesajları: İşçi ve emeklilere müjdelerimiz var

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

- TÜRKİYE BİN YILINA YÜRÜYÜŞ: “Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır. Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye bin yılına yürüyüş sevdasıdır.

- ASLA UNUTMAYACAĞIZ: Ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız. Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gece-gündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir vatandaşıma, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı’ndaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılı’nın muştusunu bir kez daha cümle âleme beraberce ilan edeceğiz.

Haberin Devamı

- BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ: Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.

- 21 YILDIR ENFLASYONA EZDİRMEDİK: 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız.”

Haberin Devamı

HER KONGREMİZ BİR DEĞİŞİM RÜZGÂRI

- AK Parti, Türkiye’nin, kendi iradesiyle kendini sürekli yenilemeyi başarabilen en büyük siyasi organizasyonudur. Bunun için AK Parti’nin her kongresi bir değişim rüzgârına şahit olur. Bunun için her milletvekili seçimi, AK Parti açısından bir değişim esintisi, bir yenilenme heyecanı eşliğinde gerçekleşir. Bunun için her mahalli idareler seçimi, AK Parti veçhesinde yeni seslerin, yeni yüzlerin, yeni isimlerin temayüz vesilesi haline dönüşür. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla partimizin tüm kadroları, hem kendi içinde hem de dışarıdan beslenerek kendini sürekli diri, dinamik, üretken tutar. AK Parti olarak kendi içimizdeki bu değişim ruhuna sahip çıktığımız sürece, Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle, daha nice zaferlerin, nice başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Ne zaman ki değişim irademizi kaybederiz, işte o vakit bir kısırdöngüye düşeriz.”

Haberin Devamı

YENİDEN GENEL BAŞKAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye eşi Emine Erdoğan’la katıldı. Kongrede 1402 delege oy kullandı. 3 geçersiz oyun olduğu seçimde Erdoğan, 1399 delegenin oyuyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

ERDOĞAN’I DUYGULANDIRAN ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada annesi Tenzile Erdoğan’ın koreografisi açıldı. Erdoğan, duygularına hâkim olamadı ve gözleri doldu. Tenzile Hanım 12 yıl önce 7 Ekim2011 günü vefat etmişti.

DEĞİŞİM ORANI YÜZDE 65 OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçim startını verdiği AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde partinin karar alma organı olan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) belirledi.75 kişilik asıl listeye 49 yeni isim girdi. Mevcut Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alan 18 isimden ise 14’ü yeniden MKYK listesinde yer aldı.

Haberin Devamı

BİNALİ YILDIRIM LİSTEDE YOK

Böylelikle, kabine ve milletvekili listelerinin ardından parti yönetiminde değişim oranı yüzde 65 oldu. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ve İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almadı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterilen ancak seçilemeyen bazı isimlere de yer vermesi dikkat çekti. Kongrede, MKYK ile Mer-kez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri için de seçim yapıldı.

YÜCEL ARZEN VE AZERİN’DEN DÜET

Haberin Devamı

Kongrede Azerbaycanlı devlet sanatçısı Azerin de sahne aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, Abdurrahim Karakoç’un “İsmailce” adlı eserine yaptığı besteyi Azerin ile birlikte seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından genel başkan ve yetkili kurulların seçimine geçildi.

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ

Kongre tam bir şölen havasında yapıldı. “Horon oynaya oynaya, Trabzon’dan Ankara’ya, Reis senin uğruna gençluk geldi ha buraya”, “Sendeki gülüş Konya’ya deniz getirir” gibi esprili pankartların asıldığı salonda “2023 kere maşallah”, “Her zaman, her yerde en büyük Başkan”, “Her yer bizim, her yer Erdoğan’ sloganları atıldı.

A TAKIMI BELLİ OLDU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından topladığı MKYK toplantısında yeni MYK’sını belirledi. 3 saat 45 dakika süren MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘a takımı’nda büyük değişiklikler yapmadı. 18 isimden 14’ü yerini korudu.

Toplantıda, kongrede MKYK listesine giremeyen isimlerin yerine atama yapıldı. Buna göre, AK Parti’de Genel Başkan Vekili Efkan Ala görevine devam ederken, Binali Yıldırım’ın yerine ise eski bakan ve 27. Dönem AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş getirildi.

3 GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Nurettin Canikli’nin yerine getirilirken, 4 ay önce göreve atanan Mehmet Ali Zengin’in yerine ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın görevlendirildi. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun yerine ise bir önceki dönem yine bu görevde bulunan, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam eden MYK’sı ise şöyle: “Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Baş-kan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin.”

NOTLAR... NOTLAR...

300 YABANCI KONUK KATILDI

- Ankara Spor Salonu’ndaki kongreye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı, yabancı siyasi parti temsilcileri düzeyinde 300 yabancı konuk katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov da katıldı.

- Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede 5 bin polis görev aldı. Davetli girişlerine yüz tanıma sistemli kameralar yerleştirildi.

- 1572 delegeden 1417’si kongreye katıldı. Divan Başkanı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Divan Başkan Yardımcısı ise Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girmeden önce dışarıda bekleyen kalabalığa kısa bir selamlama konuşması yaptı. Erdoğan’a salona girişte eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Kongrede bu kez video gösterimi yerine 12 dakikalık tiyatral gösteri yapıldı.

YAZICI 22 YILDIR TÜM MKYK’LARDA GÖREV ALDI

- Hayati Yazıcı, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek kişi oldu. Yeni MKYK’ya, eski bakanlar Ahmet Arslan, Nihat Zeybekci, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş da girdi.

- 28. dönemde milletvekili seçilen 24 isim MKYK’daki yerlerini koruyamadı. Bu isimlerden Özlem Zengin ve Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkanvekili oldukları için MKYK’nın doğal üyesi olarak devam edecek. Bekir Bozdağ ise TBMM Başkanvekili olarak görev yapacak. 3 dönem kuralına takıldığı için milletvekili adayı gösterilmeyen 15 isim ise yeni MKYK’da yer aldı. Yeni dönemde milletvekili seçilen 13 isim MKYK’ya girdi.

KABİNE SONRASI ZAM AÇIKLANACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre konuşmasında emeklilere yeni müjde verileceği açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından, tüm emekliler için bir çalışmanın Bakanlar Kurulu sonrası açıklanacağını duyurdu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bu-güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

İLK TALİMAT YEREL SEÇİMLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımızın MKYK’mıza ver-diği ilk görev ve altını çizdiği husus, bizde olmayan, belediyecilik hizmeti almayan yerleri daha güçlü belediyecilik hizmeti ile buluşturmak üzere çalışmalara başlamak oldu” dedi. Çelik özetle şunları söyledi:

“Tüm MKYK’larımızın ortak özelliği kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından güçlü temsile sahip olmalarıdır. Türkiye markası AK Parti’nin tüm sosyolojik kesimleri kucaklayacak temsil içinde MKYK’sını oluşturması, kongresini yapmasıdır.

Ömer Çelik

(YİK ne zaman açıklanacak?) Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu’nu yakın zamanda ilan edeceklerini toplantı-da ilettiler.

(İsrail-Filistin çatışması) Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulmasını ifade ediyoruz. İtidal önemlidir. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için çalışmalarımız var. Çatışma bölgesi olduğunda, bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti tüm imkânlarla ilgilenmektedir.”