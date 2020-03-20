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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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