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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğandan hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 00:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı. Kazada AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu da hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamoğlu için sosyal medya platformu X'ten bir taziye mesajı paylaştı.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Erdoğan paylaşımında, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Samsun

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