Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi komutana madalya

Cumhurbaşkanlığı tarafından 77 şehit yakını ve Gazi’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “devlet övünç madalyası” verildi. Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral Nurettin Alkan da madalya alan isimler arasında yer aldı. Tuğgeneral Alkan, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargahında FETÖ üyesi darbecilere müdahale etmiş ve omzundan vurularak yaralanmıştı.