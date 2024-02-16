Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: 3 bin liraya yükseltiyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Güzelliği sayılmayan, vatanına, devletine gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği iftiharımız Ordu... Her bir insanını hasretle selamlıyorum.

"BİZ, BİZİMLE KARDEŞ OLANLARLA YÜRÜDÜK"

Şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte gösterdi. Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için çalışacağız. Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, kifayetsiz muhteristir. Ordu'nun hokkabazlıklara değil esere ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. bizim onlarla işimiz yok. Bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.

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Biz yola çıktıklarımızla yolumuza devam ederiz. Ordu vizyonu ile, projesi ile 31 Mart'a hazırdır. Hilmi Güler'i ile, tüm ilçe belediyeleri ile geleceğe yürüyor mu? İki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimiz ile bütünleşirsek Ordu'nun tarihi sıçramasını hiçbir engel durduramaz.

Pankartları görüyor musunuz; "Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan" eyvallah. "Dava adamlığı önemli mülktür, ihanet edenlerde bulunmaz", "Ordulu bilir işini, durmak yok"

31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz?

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CHP GİBİ KENDİ İÇ KAVGASINDAN BAŞINI KALDIRAMAYAN SİYASETİMİZ YOK

Rabbime hamdediyorum, bana böyle yol arkadaşları lütfettiği için. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim CHP gibi ne kendi iç kavgasından başını kaldıramayan siyasetimiz yok. Hasret gidermek, vatandaşın desteğini istemek için her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'dayız, bugün Ordu'dayız. Buradan da Giresun'dayız.

Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Kara kaşımıza kara gözümüze millet bizi sandıktan çıkarmıyor değil mi? sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda programda projede yarışacak rakip tanımıyoruz. Karşımıza çıkanların bir kısmınınım kendilerine bile hayrı yok.

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AK PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ OLDUĞUNDA ORDU'NUN KILINA ZARAR GELMEZ

Yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Şimdi de yine aynı şekilde yola devam. Ülkeye faydası olmayan partiler stratejilerini kaybetmek üzerine kurmuşlar. Bir iziniz bile yoksa, millete derman olacak teklifiniz yoksa, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda yaya kalmadık. Kafalarında dolaştırdıkları 40 tilki ile önümüze çıkanların sonu hayırlı durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlamakla uğraşsınlar biz ülkemiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz.

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ORDU'YA 57 SAĞLIK TESİSİ KAZANDIRDIK

Ordu'ya 130 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Ordu'ya 57 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Yüzde 93'ü bitti. TOKİ vasıtası ile 4 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık. Ulaştırmada 50 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 150 km'ye çıkardık. Şehrimizdeki dağları tünelleri aşarak uzakları yakın ettik. Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabını tamamladık, diğer etapları 2025'bitiriyoruz. Yıllık 2,5 milyon kapasiteli Ordu Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Geçen yıl yolcu trafiği neredeyse 1 milyona ulaştı. Ordulu çiftçilerimize 5 milyar lira tutarında destek verdik. Ordulu iş insanlarımıza 3 milyarı aşan prim teşviki verdik. Ordu'ya getirdiğimiz yatırımlar özetin özeti olarak bile saymakla bitmiyor. Önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri bakanlıklar ile Ordu'muzu büyütmeye, güzelleştirmeye gayret edeceğiz.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ

Milletimiz her türlü sorunu bizim sorunudur. Kalkınma programlarımızı, insanımızın ve şehirlerimizin meselelerini yakından takip ediyoruz. Küresel gelişmelerin etkisi ile ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli sürecin insanımızı nasıl yorduğunu biliyoruz. Bir de 6 şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık maliyeti eklememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısına imkan sağladık. Acı reçeteler yerine dengeli politikaları yeğledik. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Bütçeyi hazırlarken tüm kesimlerin satın alma gücünü gözettik. Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak. Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız.