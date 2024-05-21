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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çerkes Sürgünü#Anma
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Çerkes Sürgünü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çerkes Sürgünü#Anma

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