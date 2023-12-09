Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli misafirler sizi hürmetle selamlıyorum. Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın Yüzü Programı için katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnsan hakları evrensel beyannamesi 75 yıldır etkin. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz.

'MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI'

Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. Batı toplumlarındaki İslam ve yabancı düşmanlığı insan hakları karşısında tehdit. Terörist kavramı masumları katletmenin kılıfı haline dönüştürüldü. Müslüman ve göçmenlere karşı Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın pek çok yerinde arttı. Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi.

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Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar.

İlk defa dün, Danimarka’da kutsal kitaplara yönelik saldırılara yönelik cezai müeyyideleri getirdiler.

İkiyüzlülüğün adeta kitabını yazıyorlar. Sadece makbul insanlar hakkında geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık açık söylemeseler de Batı’nın çarpık zihin dünyasını ortaya koyuyorlar.

İnsan Hakları Beyannamesi’nin açık açık ezildiği yer Gazze’dir. 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. İsrail’in alçakça katlettiği her 3 Filistinli’den ikisi kadın veya çocuktur.

'ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN AMA AMERİKA İLE MÜMKÜN DEĞİL'

Tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor. İsrail milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Gazze’de insanlığa dair her şey katledilmektedir. Dünya beşten büyüktür. BM güvenlik konseyinde beş daimi üye ve geçici üyeler sadece ABD’nin ret oyu ile malum ateşkes ret edildi. Böyle adalet olur mu? Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil. ABD, İsrail’in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara biz de sizin karşınızdayız diyoruz.

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BM güvenlik konseyinden umudumuz kalmadı. ABD’nin vetosu ile ateşkes kararı çıkmadı. Dünyanın 5’ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görüldü. BM güvenlik konseyinin reforme edilmesi şarttır şart. Gazzeli anneler için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

'BİZ KİM OLURSA OLSUN ZALİMİN HASMIYIZ'

BM İsrail’i koruma ve kollama konseyine dönüştü. Biz kim olursa olsun zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Bugün İsrail’in terör eylemlerine destek verenler yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacaklar. İnsan hakları açısından böylesi trajik dönemde Türkiye hamlelerine devam ediyor.

Tüm vatandaşlarımıza eşit davranan anlayışı biz sağladık. Adaletin ve güvenlik hizmetlerinin artırılması için çok sayıda çalışma yaptık. Resmi dil dışındaki dil ve lehçelerin öğrenilmesinin yolu açtık. Her tülü propagandanın Kürtçe yapılabilmenin yolunu açtık. Alevi Bektaşi Cem Evi Başkanlığı çabalarımızın meyvelerindendir. İlave adımlar atmayı sürdüreceğiz. Türk demokrasisi dünyada örnek gösterilir seviyeye bizim dönemimizde ulaştı.

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Yaklaşık 40 yıldır kan döken alçakları tarihin çöp sepetine atmadan mücadeleyi bırakmayacağız.

SOKAK HAYVANLARI SORUNU: ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Başı boş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başı boş sokak hayvanları ile ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı… Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız.

31 Mart’a hazırlanıyoruz değil mi? İnşallah yeniden İstanbul diyoruz ve yola devam ediyoruz. Yeniden Ankara diyor ve yola devam ediyoruz.

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