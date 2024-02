Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bayburt’un kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü için video mesaj

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajda “Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt’la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk. Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimizde her seçimde şahsımıza verdikleri güçlü destekle bizi bu kutlu mücadelemizde yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleniyle geride bıraktık. Kandil’den Pensilvanya’ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart Mahalli İdareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok, yola devam diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyoruz. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle, nazik davetiniz için tekrar şükranlarımı sunuyor, sizlerin şahsında Bayburtlu kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.