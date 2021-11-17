Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir’e 2'nci ödül

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Dev anket yapıldı, Bitcoinde ne bekleniyor 75 bin doları aşacak mıDev anket yapıldı, Bitcoin'de ne bekleniyor? 75 bin doları aşacak mı?#Bitcoin
Gram rekor kırdı, çeyrek 1000 liranın üstünde Altın fiyatlarında sert hareketGram rekor kırdı, çeyrek 1000 liranın üstünde! Altın fiyatlarında sert hareket#Altın
Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mıHelalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
FETÖ şüphelisi öğrenciye şifresini sordunuz muFETÖ 'şüphelisi' öğrenciye 'şifresini' sordunuz mu?#FETÖ
Dünya Kupası TFFnin kasasını dolduracak Katara gidersek...Dünya Kupası TFF'nin kasasını dolduracak! Katar'a gidersek...#A Milli Takım
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden ezber bozan sözler... Aşıda yeni dönemUğur Şahin ve Özlem Türeci'den ezber bozan sözler... Aşıda yeni dönem#Kovid Aşısı
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
Çoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsinizÇoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsiniz#Prim
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir’e 2'nci ödül

#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi#BALIKESİR#Yerel Yönetimler Gençlik Festivali
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Balıkesir’e 2nci ödül

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkent Millet Bahçesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katıldı. Gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı’nın elinden aldı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yücel Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Ödülün ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yücel Yılmaz, "81 ilden gençlerle birlikte Ankara’da bu festival Tam Bana Göre dedik. Gençlik çalışmalarımızla layık görüldüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim ettiği ödülümüz Balıkesir’imiz için hayırlı olsun" dedi.

YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Başkan Yücel Yılmaz, daha önce de Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde 'Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi' projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldıklarını hatırlatarak, "Gençliğe yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Başkent Millet Bahçesi’nde 16-21 Kasım tarihlerinde sürecek gençlik festivalinde yerini alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı stantta belediyenin faaliyetlerini sergileyip, peynir başta olmak üzere yöresel lezzetleri ile Balıkesir’i tanıttı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi#BALIKESİR#Yerel Yönetimler Gençlik Festivali

BAKMADAN GEÇME!

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı
Resmi Gazetede yayımlandı Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... DASKda teminatlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... DASK'da teminatlar değişti

#DASK