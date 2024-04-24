Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısı: İsrail ile ticaret bitti

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Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Steinmeier görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ KISITLAMALARI ARTIK GÜNDEMİMİZDEN ÇIKMALI

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'yi yakından tanıyan sayın cumhurbaşkanı ülkemizi birçok kez ziyaret etti. Türk Alman dostluğunun gelişeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çok boyutlu ilişkileri ele aldık. Güvenlikten ekonomiye her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyar dolarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz. Engelleri değil bundan sonra ortak üretimi konuşacağımızı ümit ediyoruz. Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum.

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TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı. Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Almanya'daki Türkleri ilgilendiren konuları da ele aldık. Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor. Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var. Dayanışma beklediğimizi ifade ettim. Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. İsaril-İran arasındaki geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örneğidir. Izdırap nesiller geçse de unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Bundan sonra da yardımın ulaşması için çabalarımızı sürdüreceğiz. 2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum.

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İSRAİL İLE TİCARET BİTTİ

(İsrail ile ticaret iddiaları sorusu üzerine) Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret bakanımız bunu açıkladı. Şu anda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölüm sayısı 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Burada ağır bir manzara var, bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan olmuş durumda. Tüm batı İsrail'in yanında yer alıyor. Saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı yok. Biz şu anda rehine takası noktasında gayret içindeyiz. Bu takasla başarılı olalım temenni ederiz ki.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın konuşması ise şu şekilde oldu:

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Burada sizin misafiriniz olmaktan çok mutluyum. Konukseverliğinizi birebir yaşadım. Yoğun görüşmelerim yararlı oldu. 2018 ziyaretiniz sonrası 2 kere görüştük. Birincisi 2 yıl önce Rusya Ukrayna savaşından kısa süre önce. İkinci görüşmemiz Berlin'de bir ay önce Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı. Zannediyorum ki bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımız gösteriyor. İlişkilerimiz çok uzun geçmişe dayanıyor. Diplomatik ilişkilerimizde 100. yılında gelmemiz önemliydi. Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilişki değil insani ilişkiler özel kılıyor. Bu kadar yoğun ilişki yoktur dünyada. 3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor. 100 yıl önce zanatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Nazi Almanya'sında çoğu Yahudi buraya geldi. Bugün de Ankara'daki görüşmelerde yeni bilgiler edindim. Tarihi bağlılığımız son derece güncel. 1 yol önce güney doğusundaki deprem sonrası bunu yaşadık. Almanya'dan destek sağlandı.

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İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRMELİYİZ

Ülkelerimiz ekonomik açıdan zor olan dönemlerden geçiyor. İlişkileri daha da geliştirmeliyiz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler konusunda basın özgürlüğü hukuk devleti ilkeleri oldukça önemli.

100 yıldır süren ilişkilerimizin daha da güçlü olmasını diliyorum. Dünya dinamik fakat özgüvenli yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Türkiye ile Almanya tek ortaklar değil fakat biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeyiz. Özellikle Orta Doğu'daki dramatik gelişmelerde bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Kıbrıs konusunu da ele aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı da önemli bir konuydu. Amerika'dan da yardımların gelmesi söz konusu. Türkiye'nin de Ukrayna'yı desteklediğini biliyoruz. bu desteği sürdüreceğiz. Bunun ötesinde birkaç hafta sonra Almanya, yeniden yapılanma konferansına sayın Cumhurbaşkanı'nı davet ediyorum.

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Hamas bu vahşice saldırı ile İsrail'e 1200 kadın ve çocuğu öldürdü. 300'ü aşkın rehini tutuyor. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasa bu savaş olmazdı. Biz Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli görevi var. Bölgedeki ilişkileri kullanmalıyız. Rehinelerin serbest bırakılması için bu olayın tırmanmaması için ön koşul. Bu dönemlerde Türk Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmalıyız.

(İsrail'e destek sorusu) Biz mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karlı girişimde bulunuyoruz. Hukukçularımızla konumumuzu savunuyoruz.

ALMANYA'DKAİ IRKÇI SALDIRILAR

Sayın cumhurbaşkanı ile bu konuyu ele aldım. Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki olayın anmasında konuşma yaptım. Kurbanların yakınları da katıldı. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın yaşanmasını düşünemezdik. yeni bir saldırı oldu. Alman güvenliği ve yargısı bu faillere hak ettiği cezayı verecek.