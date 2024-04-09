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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e bayram tebriği

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#Erdoğan#Aliyev#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Aliyeve bayram tebriği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti. Öte yandan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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PAKİSTAN BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan’da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

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Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik ettiler.

UMMAN SULTANI HEYSEM BİN TARIK İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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#Erdoğan#Aliyev#Azerbaycan

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