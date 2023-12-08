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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü

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#Erdoğan#Kosova#Vjosa Osmani-Sadriu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2023’e katıldı. Şişli’deki bir otelde gerçekleşen forumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, mevkidaşı Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani- Sadriu ile görüştü.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması konusunda desteğini artırarak sürdüreceğini ve Kosova'nın bulunduğu bölgede de barış ve istikrarın yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü

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#Erdoğan#Kosova#Vjosa Osmani-Sadriu

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