Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması konusunda desteğini artırarak sürdüreceğini ve Kosova'nın bulunduğu bölgede de barış ve istikrarın yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.

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