Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü destekçileri suça ortak

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Medya Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. İstiklal Caddesi’nde pazar günü meydana gelen terör saldırısı sonrasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’daki terör saldırısının ardından sınır ötesi bir operasyon gündeminize geldi mi?” sorusuna “Ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız” cevabını verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

KANLI YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

“Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. DEAŞ’la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak’ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

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TERÖRÜ KAYNAĞINDA BERTARAF

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Tüm dost ve müttefiklerimizin de Türkiye'nin bu haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.



DÜNYADA SANCILI BİR SÜREÇ

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefil hal alan sancılı bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde alınan katı tedbirlerin, tedarik zincirleri ile uluslararası ticaretin işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini halen hissediyoruz. Bilhassa aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının, hiçbir ayrım yapmadan, tüm ekonomileri zorladığı görülüyor.

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülke, şimdiye kadar kendisini bu enflasyon cenderesinin dışında tutmakta başarı sağlayamadı. Alışılageldik usullerle enflasyonu düşürme formülünün ise henüz istenilen sonuçları veremediğini görüyoruz.

KIRILGAN DEVLETLERİ VURDU

Uluslararası kuruluşların raporları ve ekonomik göstergeler, şayet bir çıkış yolu bulunamazsa, durumun kötüleşeceğini gösteriyor. Elbette bu kriz belli bölgelerin değil, batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm ülkelerin krizidir. Ancak kötüleşmenin en şiddetli vurduğu yerler, Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir. Salgın dönemindeki gayri insani manzaralar, bugün de gıda ve enerji alanında tekerrür etmektedir.

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BARIŞ, REFAH VE ADALET GAYRETİ

Salgın döneminde toplam 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi göndererek nasıl ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuşsak, bugün de tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tesisi için samimiyetle gayret gösteriyoruz. Türkiye milli gelire göre dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Yardım kuruluşlarımızla nerede bir ihtiyaç sahibi varsa imdadına koşuyoruz. Bölgemizdeki çatışmaları sonlandırmak ve akan kanı durdurmak için en fazla çalışan ülke konumundayız.”

BIDEN’LA GÖRÜŞME

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, basın toplantısında medya mensuplarının sorularını da yanıtladı. ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Sayın Biden, F-16’da olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Görüşmeler şu anda olumlu, fazla detaya girmeye gerek yok. Sayın Biden ile yaptığım görüşmede bu olumlu havayı hissettim. Cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını özellikle orada kendilerinden dinledim” dedi.

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ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

‘IRKÇI’ SORU TEPKİSİ

Erdoğan, “Ege, Suriye ve Irak’ta Türkiye agresif bir politika izliyor. Ve burada yapmış olduğu operasyonlar var, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Amerika’da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz, buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak’ta veyahut Suriye’nin kuzeyindeki oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok; Türkiye’deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi” yanıtını verdi.

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FÜZE YANITI

Erdoğan, Polonya - Ukrayna sınırında düşen füzeyle ilgili, “Rusya’nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayız. Rusya’nın ‘Bizimle bu işin alakası yoktur’ demesi bizim için önemli. Sabah Scholz da görüşmemizde bunun detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden’ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması herhalde Rusya ile ilgili olmadığını göstermektedir” dedi.

BİZİ ÖNEMLİ İŞLERE DAVET EDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biden birçok NATO ülkesiyle otelde toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO ülkeleri arasında Rusya ve Ukrayna savaşı, Polonya sınırındaki olay konusunda bölünme var mı?” sorusuna, “Diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkânları o esnada olmamış olabilir. Konuşulan şey de ‘Bu füzenin markası nedir, ne değildir?’ Sayın Biden, ‘Rus yapımı değil’ diye cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar, önemsiz işlere de gitmemize gerek yok” diye karşılık verdi.

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YUNANİSTAN’A: BİZİMLE FAZLA DALAŞMA

“YUNANİSTAN’ın tansiyonu yükselten açıklamaları devam ediyor. Sayın Biden’la görüşmenizde net bir değerlendirmeniz oldu mu?” sorusu üzerine Erdoğan şunlar söyledi: “Yunanistan’ın bu tür yaklaşımları benim her zaman söylediğim ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kelam-ı kibarını tekrarlamak. Hadlerini bilmiyorlar, bu noktada diyoruz ki komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin. Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir.”

KORİDORDA 11 MİLYON TON TAHIL

“Ukrayna’da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Taraflar nezdinde bu anlayışla pek çok arabulucu nitelikte girişimde bulunduk. Tarafları pek çok defa aynı masa etrafında bir araya getirme başarısını sergiledik. Tahıl Koridoru’yla gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağladık. Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir yanda dijitalleşmeyi düşünürken diğer yanda 2 milyar insanın yoksulluk içinde yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

‘SIFIR ATIK’ ULUSLARARASI

Bir tarafta lüks, şatafat ve israf hâkimse burada bir sorun var demektir. Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesini uluslararası arenaya taşıdık.”

PUTİN’LE TEMAS

“Rus mevkidaşınızla herhangi bir şekilde temasınız oldu mu; tahıl anlaşmasının devam etmesi için?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, 19 Kasım’da süresi dolacak tahıl koridoru anlaşmasının uzamasını beklediğini de söyledi: “Anlaşmanın süreceğini düşünüyorum, döner dönmez Putin ile görüşeceğim. Bu sürecin devam etmesi tüm dünya için önemli. (Rus gübresinin engellenmeden ihracatı) Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Döner dönmez yine Sayın Putin ile bu görüşmeleri yaparak, gübre ve amonyak nakliyatını da ele alacağız, görüşeceğiz ve süreyi de en azından bir yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. İstanbul Sözleşmesi’nin de gereği zaten bu, bunu sağlayacağız. Buna inanıyorum.”