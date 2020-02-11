Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya tam bir çöplük

136 BİN SİBER SALDIRI YAŞANDI

“USOM ile ülkemizin her türlü siber saldırıya karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum. Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G’de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Mesela, 2016 yılında 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemli.

VERİ PETROL KADAR DEĞERLİ

Günümüzde veri, en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir. Veri güvenliği konusundaki yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir. Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini mutlaka bir düzene sokmamız şart.

TEKNOLOJİNİN MODERN KÖLELERİ

Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta modern kölelere dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız. Önce gençlerde başlayan teknoloji bağımlılığının artık her kesimi kuşatıyor olmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Halbuki biz çevremize baktığımızda modern köleler değil teknolojiyi bilinçli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz. Aynı odada dahi konuşarak değil mesajla iletişim kuran insanların gerçek hayatla bağı giderek zayıflıyor. İnsanlarımızın gerçek hayatla bağını güçlendirecek çalışmaları desteklememiz, özendirmemiz gerekiyor.

SANAL DÜNYAYA TESLİM OLMAYIZ

Bir başka önemli sıkıntımız siber zorbalıkların çeşitleniyor ve artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır. Ülkemizi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, dolandırıcılığın, provokasyonların adeta bir çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kabus ikliminden çıkartmakta kararlıyız. Daha 2007 yılında Başbakanlığım dönemimde bu konuda gereken önlemlerin alınmasını talep etmiştik. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen henüz işe yarar bir hukuki ve teknik altyapı oluşturamadığımızı da üzüntüyle görüyoruz.”

5-A’YI FIRLATIYORUZ

ÜRETİMİ tamamlanan TÜRKSAT 5-A’yı bu yılın sonuna doğru uzaya fırlatıyoruz. TÜRKSAT 5-B’yi de önümüzdeki yıl uzaya gönderiyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz olacak TÜRKSAT 6-A’nın tasarımı tamamlandı mühendislik çalışmaları sürüyor. Bunu da 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri haline gelmiş olacaktır.

HAKKINI TESLİM EDELİM

Sıkıntılarını dile getirirken elbette teknolojinin bize sağladığı kimi kritik imkanların hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Yıkıntıların altındaki vatandaşlarımızla kurulan cep telefonu bağlantıları ve sinyal takipleri de çalışmaların hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Türkiye Ulusal Mobil Uyarı Sistemi’ni hayata geçirdi. Bu sistemle gerektiğinde ülkemizdeki tüm kullanıcıların cep telefonlarına bir saat içinde mesaj gönderebilecek bir altyapı oluşturduk. Bu sistemi ilgili kurumların kullanımına yakında açıyoruz.





15 TEMMUZ CNN TÜRK YAYINI EKRANDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında arkasındaki ekrana 15 Temmuz gecesi CNN Türk televizyonunda Hande Fırat’la yaptığı Facetime bağlantısının görüntüleri yansıtıldı. Elazığ depreminde enkaz altındakilerle konuşan UMKE görevlisi Emine Kuştepe’nin görüntüleri de ekrana verildi. Rıza ÖZEL / ANKARA

4 BİN UZMANLA SİBER GÜVENLİK

SİBER saldırılara konvansiyonel sistemlerle, yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kâğıtla durdurmaya çalışmak gibidir. USOM, yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz çalışacaktır. Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz. Şu anda 1300 kurumumuzda, yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu bu ekipler ve uygulamalarla çoğu defa kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız bir şekilde bertaraf ediliyor.

Tüm bu çalışmalar sayesinde Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi’nde dünyada 20’nci, Avrupa’da 11’inci sıraya yükseldi. Almanya, İtalya, Belçika gibi ülkelerin önünde yer aldığımız bu sıralamada daha da yukarılara tırmanmakta kararlıyız. Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.