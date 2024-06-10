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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sinan Ateş#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki bir kaç gün içinde bir görüşme yapacak.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram görüşme ile ilgili olarak, 'Özellikle Sinan Ateş Ankara'da uyguladığı silahlı saldırıyla öldürülmüştü. 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti, devam eden bir yargı süreci. Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sinan Ateş#ANKARA

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