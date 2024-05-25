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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Macky Sall
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal’de mart ayında gerçekleşen seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall’ın 25 Mayıs Afrika Günü’nü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Macky Sall

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