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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Al Thani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da resmi törenle karşılanmasının ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı.

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Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi

Al Thani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı. Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile bir araya geldi

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Al Thani

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