Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize pusu kuramayacaklar

Haberin Devamı

Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları’nda düzenlenen “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutun yapımına başladık. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor.

EVİNİ ALMAYAN KALMAYACAK

Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404’ü Hatay’da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak.

TUZAKLARI BOZACAĞIZ

Şunu herkes görsün ve anlasın, ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay’a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez. Türkiye, sadece tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle değil hadiseleri okuyuş tarzı itibarıyla da çok büyük bir devlettir. Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm araçları, bütün imkânları kullanarak terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz.

Haberin Devamı

85 MİLYON KARDEŞÇE...

Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri Türkiye’yi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize nifak tohumları ekemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.”

Haberin Devamı

BM KÜRSÜSÜ’NDEKİ ÇAĞRISI KİTAP OLDU

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın insanlık adına tüm dünyaya çağrıda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’ndaki hitabı İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı. Kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.