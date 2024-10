Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu’nda özetle şunları söyledi:

Türkiye’yi kalkındırma mücadelemizde 22 yıl boyunca pek çok engelle, çok çeşitli zorluklarla karşılaştık. Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken, sondajlarla petrol, doğalgaz ararken, yılların ihmallerini ortadan kaldırmaya çalışırken, muhalefetin ve belli çevrelerin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz.

Öyle trajikomik durumlarla karşılaştık ki, ‘Millet yol mu yiyecek?’ diyen vizyonsuzları mı ararsınız, Gazi Mustafa Kemal’i bahane edip ülkemizin dünyada ilk üçe girdiği İHA ve SİHA’larına saldıranları mı ararsınız?

13 SEÇİM YENİLGİSİ ALAN ZİHNİYET

Velhasıl, iktidara muhalefet etmeyi sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduk. Tabii burada bir teselli olarak şunu da söylemek isterim, 21. yüzyıl Türkiye’sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin, 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınması yolculuğu adına, Türkiye’nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz.

ESKİ TÜRKİYE’NİN KÖTÜ HATIRALARI

Sırtından hançerlenmenin öfkesini, sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye’nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Eskiden olduğu gibi ülkemizin siyasetini zehirlemeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi

başaramayacaklar. 85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Allah’ın izniyle biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.

DİYALOG ZEMİNİNİ GENİŞLETMELİYİZ

Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde, işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir. Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde, toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor.

İSRAİL’İN KOÇBAŞI OLDUĞU KİRLİ PLAN

İsrail’in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması, her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Türkiye üzerinde birleştiğimizde, ne kadar büyük olursa olsun evelallah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz, her türlü sıkıntıyı çözeriz. Ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Gün, bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikalarımızın, hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz.”

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sendikanın bursiyerleri ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde görev alan arama-kurtarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

EKONOMİK PROGRAMIN SONUÇLARI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:

“6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma hedefiyle uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık.

- Son 1.5 yıldır makro dengesizlikleri gidermek adına büyük bir mesafe kat ettik. Ağustos’ta 4.3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasını verdik ve yıllık cari açığımız 11 milyar dolara geriledi. Böylece, 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

- Rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

- Eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. İş gücü piyasası, sizlerin de desteğiyle oldukça iyi gidiyor.

- Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu ve işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak, 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.7 oldu.

- Yılbaşından bugüne geçen 8 aylık süreçte 650 binin üzerinde bir istihdam artışı sağladık. 2005’ten bugüne 13.5 milyon kişiye istihdam oluşturduk.

- Gençler ve kadınların çalışma hayatındaki konumlarını güçlendirmeye biliyorsunuz öncelik veriyoruz. ‘İş Pozitif Programı’mız ile 600 binden fazla kadın vatandaşımızı çalışma hayatına kazandırdık.

- Yakın zamanda devreye aldığımız ‘İş Gücü Uyum Programı’ ile de özellikle kadınlar, engelliler, üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

ENFLASYON SON 4 AYDA 26.1 PUAN GERİLEDİ

- ERDOĞAN “Yıllık enflasyon son dört ayda 26.1 puan geriledi. Yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığının biz de farkındayız. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Şuraya dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum, ekonomi programımız asla tek ayaklı değildir. Para, maliye ve gelirler politikasını tam bir eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var” dedi.