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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Dayanışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajından şu ifadelere yer verdi:

Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü...

Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır.

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik.

1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı.

Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz.

Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor.

Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Dayanışma

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