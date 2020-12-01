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Hürriyet
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Ersan SAN/DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! AVM'lerde yeni dönem başladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı.

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  • AVMlerde HES kodlu giriş başladı
  • AVMlerde HES kodlu giriş başladı
  • AVMlerde HES kodlu giriş başladı
  • AVMlerde HES kodlu giriş başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan kararla Esenyurt'taki AVM'ye bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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